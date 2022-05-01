Українка продовжує дивувати Мадрид. Суперниця із топ-10 не перешкода

Історична перемога Ангеліни Калініної / Фото: Колаж: Сьогодні, WTA

Ангеліна Калініна продовжує свою феєрію на кортах Мадрида. Після впевненого старту на турнірі WTA 1000, де було переможено чемпіонку US Open, українка здобула новий знаковий успіх.

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Калініна у другому колі турніру зустрілася з 9-ою ракеткою світового рейтингу WTA Гарбіньє Мугурусою. Перший сет пройшов досить рівно, вирішальним став брей українки у четвертому геймі. Всі інші свої подачі суперниці взяли, тож перемогу в сеті здобула Ангеліна з рахунком 6:3.

Дуже впевнену гру Калініна продемонструвала у другому сеті. Досвідченіша іспанка просто була по спортивному знищена. Ангеліна взяла 6 геймів поспіль, не залишивши жодного шансу Мугурусі на успіх у цьому поєдинку.

Перемога над 9-ою ракеткою світу (7-ий номер посіву турніру в Мадриді) стала першою в кар'єрі для Ангелини Калініної проти суперниці їхнього топ-10 світового рейтингу WTA.

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Марта Костюк вийшла у півфінал турніру WTA 250 у Румунії / Фото: Reuters

У третьому колі змагань може статися українська дуель. Калініна зіграє з переможницею пари Радукану – Костюк. Молода українська тенісистка серйозно налаштована на протистояння, попри непорозуміння з найкращою подругою Паулою Бадосою.