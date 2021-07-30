Украинка на Олимпиаде принесла медаль Азербайджану и разрыдалась

30-летняя дзюдоистка Ирина Киндзерская из Каменец-Подольского, выступая на Олимпийских играх в Токио под азербайджанским флагом, добыла бронзовую награду

Киндзерская расплакалась после "бронзы" / Фото: Reuters

Бывшая украинская дзюдоистка Ирина Киндзерская (в замужестве Алиева) в поединке за "бронзу" Олимпиады в категории свыше 78 кг иппоном одолела китаянку Сю Шиян.

Это высшее достижение в ее карьере – но, к сожалению для нас, уже под флагом Азербайджана.

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Выиграв бронзовый поединок, Киндзерская не стала сдерживать эмоции и на радостях разрыдалась.

Отметим, что Ирина Киндзерская показала лучший результат украинских дзюдоистов на Олимпиаде-2012 в Лондоне, где стала пятой. Под украинским флагом она также была чемпионкой Европы среди молодежи.

Но в 2017 году Киндзерская приняла гражданство Азербайджана.

"Лично я был категорически против такого перехода, но... Там уже вопрос стоял так: или она переходит в Азербайджан или вообще заканчивает карьеру", – рассказывал "Сегодня" тренер сборной Украины Виталий Дуброва

"Ирина вышла замуж за азербайджанца. Она очень хотела немного заработать денег. Финансовые условия там значительно лучше"

Крое того, по словам тренера, в сборной Украины Киндзерская имела много конкуренток в своей категории и считала, что в составе команды Азербайджана ей будет легче пробиться на Олимпиаду.

Пробилась. И в Токио-2020 принесла Азербайжану "бронзу".

Напомним, ранее украинец принес России медаль Олимпиады-2020 – на родине его называли предателем.