Українка на Олімпіаді принесла медаль Азербайджану і розридалася

30-річна дзюдоїстка Ірина Кіндзерська з Кам'янця-Подільського, виступаючи на Олімпійських іграх в Токіо під азербайджанським прапором, здобула бронзову нагороду

Кіндзерська розплакалася після "бронзи" / Фото: Reuters

Колишня українська дзюдоїстка Ірина Кіндзерська (в заміжжі Алієва) в поєдинку за "бронзу" Олімпіади в категорії понад 78 кг іппоном здолала китаянку Сю Шиян.

Це найвище досягнення в її кар'єрі – але, на жаль для нас, вже під прапором Азербайджану.

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Вигравши бронзовий поєдинок, Кіндзерська не стримувати емоції і на радощах розридалася.

Відзначимо, що Ірина Кіндзерська показала найкращий результат українських дзюдоїстів на Олімпіаді-2012 в Лондоні, де стала п'ятою. Під українським прапором вона також була чемпіонкою Європи серед молоді.

Але в 2017 році Кіндзерська прийняла громадянство Азербайджану.

"Особисто я був категорично проти такого переходу, але... Там вже питання стояло так: або вона переходить до Азербайджану або взагалі закінчує кар'єру", – розповідав "Сьогодні" тренер збірної України Віталій Дуброва

"Ірина вийшла заміж за азербайджанця. Вона дуже хотіла трохи заробити грошей. Фінансові умови там значно кращі"

Крос того, за словами тренера, у збірній України Кіндзерська мала багато конкуренток у своїй категорії і вважала, що в складі команди Азербайджану їй буде легше пробитися на Олімпіаду.

Пробилася. І в Токіо-2020 принесла Азербайжану "бронзу".

Нагадаємо, раніше українець приніс Росії медаль Олімпіади-2020 – на батьківщині його називали зрадником.