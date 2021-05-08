Украинка гуляет по крышам в Португалии: смелая вылазка чемпионки Европейских игр

Бегунья Анна Рыжикова готовится к Олимпиаде-2020 в Токио за границей, а в свободное время выбралась на экскурсию по цветущему и солнечному Алгарве

Анна Рыжикова / Фото: Instagram

Очаровательная украинская легкоатлетка Анна Рыжикова, которая готовится к Олимпийским играм-2020 в Португалии, прикоснулась к прекрасному. Чемпионка Европейских игр в команде и эстафете бесстрашно прогулялась по крышам солнечного Алгарве. Ранее украинскую красотку-бегунью сравнили с розовой пантерой.

"Прикоснуться к прекрасному", – описала свою смелую и красочную вылазку к цветам и крышам в Instagram Рыжикова

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"Красивооооо", – прокомментировал олимпийский чемпион Олег Верняев. "Цветочек среди цветочков", "Платье – просто космос! И ты – тоже", – восхищались фоловеры Анны. А на вопрос о прогулках по крышам Рыжикова ответила: "Бывает иногда".

31-летняя Рыжикова специализируется в беге на 400 метров с барьерами. Также выступает в эстафете 4х400 метров. Анна завоевывала бронзовую медаль чемпионата Европы 2012 года в беге на 400 метров с барьерами, а в 2018-м взяла уже серебряную награду на первенстве континента.

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