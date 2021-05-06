Сексуальная легкоатлетка поразила фанатов фотографией в мини-купальнике

Украинская прыгунья в длину Марина Бех продолжает тренироваться и релаксировать в солнечной Турции, делясь привлекательными кадрами с поклонниками

Марина Бех-Романчук и ее муж / Фото: Instagram

Наша легкоатлетка-красавица Марина Бех-Романчук после небольшого отдыха дома снова вернулась к тренировкам в турецком Белеке. Девушка успевает позаниматься на дорожке, отдохнуть на пляже с мужем-пловцом и порадовать фолловеров новыми фото и видео.

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На днях Марина Бех прикрыла тело лишь букетом цветов.

Сегодня спортсменка поразила новым селфи – в мини-купальнике в гостиничном номере. "Просто я", – скромно подписала кадр чемпионка Европы по прыжкам в длину.

На этом Марина не остановилась и опубликовала на своей страничке в Instagram видеоролик из открытого бассейна.

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При этом спортсменка успела порадоваться теплой и солнечной погоде и на пляже, сделав небольшой акцент на своей фигуре.

А также немного похвасталась, как сладко она проводит "небольшой отдых".

Остается только порадоваться за нашу звезду и надеяться, что она удачно выступит на летних Олимпийских играх.

Недавно знаменитая спортсменка облачилась в пеньюар.

Вспомним, как Марина готовилась к тренировке: