Украинец зажигает в НБА! Чумовой бросок Михайлюка помог Торонто выиграть матч

Святослав Михайлюк провел яркий матч в НБА / Фото: Reuters

24-летний атакующий защитник помог Торонто обыграть Индиану (97:94) в матче регулярного чемпионата НБА.

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Святослав за 22 минуты игрового времени набрал 16 очков, совершил 4 подбора, сделал 2 ассиста. Михайлюк реализовал 6 из 10 бросков с игры, в том числе 2 из 4 трехочковых.

Этот матч стал лучшим для украинского баскетболиста в нынешнем сезоне.

В одном из эпизодов Михайлюк отметился эффектным слэм-данком в быстрой контратаке Торонто.

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"Стараюсь изо всех сил. Стараюсь, чтобы команда побеждала, получи я 1 минуту, 20, 30 или 40. Просто делаю свою работу", – сказал после матча украинский игрок Торонто.

Отметим, что это четвертая победа Рэпторс в сезоне.

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Индиана – Торонто – 94:97 (25:22, 22:24, 19:21, 28:30)

Индиана: Сабонис (22 + 14 подборов), Леверт (15), Дуарте (12 + 6 передач + 5 потерь), Тернер (10 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Макконнелл (6 + 7 передач) – старт; Дж. Холидэй (16), Лэмб (11), Бриссетт (2).

Торонто: Барнс (21 + 12 подборов), Ванвлит (16), Ануноби (15), Трент (8), Ачиува (4) – старт; Михайлюк (16), Буше (8), Берч (7), Бэнтон (2).

Напомним, что в конце августа чемпион НБА 2019 года клуб Торонто Рэпторс подписал соглашение с украинским баскетболистом Святославом Михайлюком.

В НБА он играл за Лос-Анджелес Лейкерс, Детройт Пистонс и Оклахому Тандер.