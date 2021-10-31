Українець запалює у НБА! Чумовий кидок Михайлюка допоміг Торонто виграти матч

Святослав Михайлюк провів яскравий матч у НБА / Фото: Reuters

24-річний захисник допоміг Торонто обіграти Індіану (97:94) у матчі регулярного чемпіонату НБА.

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Святослав за 22 хвилини ігрового часу набрав 16 очок, здійснив 4 підбирання, зробив 2 асисти. Михайлюк реалізував 6 із 10 кидків з гри, у тому числі 2 з 4 триочкових.

Цей матч став найкращим для українського баскетболіста у нинішньому сезоні.

В одному з епізодів Михайлюк відзначився ефектним слем-данком у швидкій контратаці Торонто.

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"Намагаюся щосили. Намагаюся, щоб команда перемагала, не важливо граю 1 хвилину, 20, 30 або 40. Просто роблю свою роботу", – сказав після матчу український гравець Торонто.

Зазначимо, що це четверта перемога Репторс у сезоні.

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Індіана – Торонто – 94:97 (25:22, 22:24, 19:21, 28:30)

Індіана: Сабоніс (22 + 14 підбирань), Леверт (15), Дуарте (12 + 6 передач + 5 втрат), Тернер (10 + 11 підбирань + 5 блок-шотів), Макконнелл (6 + 7 передач) – старт; Дж. Холідей (16), Лемб (11), Бріссетт (2).

Торонто: Барнс (21 + 12 підбирань), Ванвліт (16), Анунобі (15), Трент (8), Ачіува (4) – старт; Михайлюк (16) , Буше (8), Берч (7), Бентон (2).

Нагадаємо, що наприкінці серпня чемпіон НБА 2019 року клуб Торонто Репторс підписав угоду з українським баскетболістом Святославом Михайлюком.

У НБА він грав за Лос-Анджелес Лейкерс, Детройт Пістонс та Оклахому Тандер.