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Украинец вошел в ТОП-5 лучших бойцов ММА в мире

25 июня, 11:17

Любомир Луканюк

Первый в Украине чемпион Bellator Ярослав Амосов попал в первую пятерку рейтинга лучших бойцов мира в полусреднем весе

Ярослав Амосов вошел в историю

Главный ресурс смешанных единоборств Sherdog опубликовал рейтинг лучших бойцов полусреднего веса. Впервые в него попал украинец Ярослав Амосов, который недавно стал чемпионом Bellator.

ТОП-5 рейтинга Sherdog

Собачник, сексист и экстремал: все, что нужно знать о чемпионе Ярославе Амосове

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Ранее мы писали, что на турнире украинской организации по смешанным единоборствам один из поединков завершился страшным нокаутом. Боец был вырублен на пять минут.

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