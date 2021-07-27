Украинец расстроился из-за бронзового финала на Олимпиаде. И это в 38 лет!

Призер Олимпийских Игр-2020 Омельчук рассказал про свои мысли перед выступлением в Токио. Стрелок надеялся, что большой опыт избавит его от волнения

Олег Омельчук хотел бороться за "золото" / Фото: Reuters

Самый возрастной медалист Олимпиад в Украине 38-летний Олег Омельчук, признался, что расстроился после квалификации в стрельбе из пневматического пистолета c 10 метров, где он выступал в паре с Еленой Костевич и завоевал "бронзу" Игр в Токио.

Читайте также: Украина снова на пьедестале! Фото награждения Костевич и Омельчука после "бронзы" Олимпиады-2020

"Конечно, волнение было. Начал стрельбу нормально, а в конце не скажу, что было плохо, но было много близких девяток. Кучность стрельбы была нормальная. Сначала расстроился, когда увидел, что мы будем бороться за третье место.

Но, слава богу, мы стали третьими. Как Елена говорит, это действительно командная медаль для нас всех", – сказал Омельчук Суспільному

Елена Костевич и Олег Омельчук / Фото: Reuters

"Есть ощущение радости, счастья. Потратил столько времени и труда. Это уже мои четвертые Игры, поэтому для меня эта медаль очень-очень важна. Уже спокойно на душе и на сердце. Худшее в нашем виде спорта – то, что постоянно приходят мысли.

Третья олимпийская бронза Украины! Наш дуэт Елена Костевич и Олег Омельчук стали третьими в стрельбе из пневматического пистолета c 10 метров. Таким образом, Костевич сломала проклятие знаменосцев Украины / Фото: Reuters

Я думал, что на четвертой Олимпиаде буду старшим, буду из-за опыта меньше волноваться, а получилось наоборот. Сейчас уже буду морально спокойнее. Думаю, это в дальнейшем будет помогать во время выступлений"

Елена Костевич и Олег Омельчук / Фото: Reuters

Как мы писали ранее, партнерша Омельчука по "бронзовому" дуэту Елена Костевич разрушила проклятие знаменосцев, доселе неизменно преследовавшее сборную Украины на Олимпиадах.

Спортсмены, выносившие флаг нашей страны на церемонии открытия Игр, затем никак не могли добыть медаль.

"Говорили, что знаменосец не может выиграть медаль. Я никогда не верила в это. Была большая честь нести флаг своего государства на открытии. И я счастлива, что нам удалось завоевать эту награду для страны", – сказала по этому поводу Костевич