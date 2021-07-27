Українець засмутився через бронзовий фінал на Олімпіаді. І це у 38 років!

Призер Олімпійських Ігор-2020 Омельчук розповів про свої думки перед виступом в Токіо. Стрілець сподівався, що великий досвід позбавить його від хвилювання

Олег Омельчук хотів боротися за "золото" / Фото: Reuters

Найстарший медаліст Олімпіад в Україні 38-річний Олег Омельчук, зізнався, що засмутився після кваліфікації у стрільбі з пневматичного пістолета c 10 метрів, де він виступав в парі з Оленою Костевич та завоював "бронзу" Ігр в Токіо.

Читайте також: Україна знову на п'єдесталі! Фото нагородження Костевич і Омельчука після "бронзи" Олімпіади-2020

"Звичайно, хвилювання було. Почав стрільбу нормально, а в кінці не скажу, що було погано, але було багато близьких дев'яток. Кучність стрільби була нормальна. Спочатку засмутився, коли побачив, що ми будемо боротися за третє місце.

Але, слава богу, ми стали третіми. Як Олена каже, це дійсно командна медаль для нас усіх", – сказав Омельчук Суспільному

Олена Костевич і Олег Омельчук / Фото: Reuters

"Є відчуття радості, щастя. Витратив стільки часу і праці. Це вже мої четверті Ігри, тому для мене ця медаль дуже-дуже важлива. Уже спокійно на душі і на серці. Найгірше в нашому виді спорту – те, що постійно приходять думки.

Третя олімпійська бронза України! Наш дует Олена Костевич і Олег Омельчук стали третіми в стрільбі з пневматичного пістолета c 10 метрів. Таким чином, Костевич зламала прокляття прапороносців України / Фото: Reuters

Я думав що на четвертій Олімпіаді буду старшим, буду завдяки досвіду менше хвилюватися, а вийшло навпаки. Зараз вже буду морально спокійніше. Думаю, це в подальшому буде допомагати під час виступів"

Олена Костевич і Олег Омельчук / Фото: Reuters

Як ми писали раніше, партнерка Омельчука по "бронзовому" дуету Олена Костевич зруйнувала прокляття прапороносців, яке досі незмінно переслідувало збірну України на Олімпіадах.

Спортсмени, які виносили прапор нашої країни на церемонії відкриття Ігор, потім ніяк не могли добути медаль.

"Говорили, що прапороносець не може виграти медаль. Я ніколи не вірила в це. Була велика честь нести прапор своєї держави на відкритті. І я щаслива, що нам вдалося завоювати цю нагороду для країни", – сказала з цього приводу Костевич