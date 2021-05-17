Украинец оторвался в чемпионском автобусе! Динамовец выиграл польскую лигу (видео)

Защитник киевского клуба Артем Шабанов победил в чемпионате Польши с Легией и громко праздновал с партнерами, хоть и не смог завершить сезон из-за травмы

Награждение Легии. Украинец Шабанов - второй справа/Фото legia.com

В последнем туре чемпионата Польши футболисты варшавской Легии минимально обыграли Подбескидзе (1:0) и наконец-то получили золотые медали турнира и кубок лучшей команды страны. В церемонии награждения принял участие арендованный у киевского Динамо защитник Артем Шабанов, который выходил на матч в Польше в особенной форме.

Шабанов перешел в Легию в феврале 2021 года и быстро влился в команду. Он провел 7 матчей за варшавский клуб, после чего травмировался и выбыл до конца сезона. Однако получил свою медаль.

А затем 29-летний украинский футболист от души повеселился в чемпионском автобусе во время празднования с болельщиками на улицах города. Для Легии это чемпионство стало 15-м в Польше. И чаще нее никто не побеждал.

А вот еще один арендованный у Динамо футболист не попал ни на одно официальное фото или видео с праздника. Форвард Назарий Русин так и не дебютировал за польский клуб и лишь 1 раз попал в заявку первой команды.

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Напомним, ранее Шабанова сватали в Зарю, но, по неофициальным данным, киевляне отказались отдавать игрока в аренду, настаивая на полноценном трансфере, на который луганчане не согласились.

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