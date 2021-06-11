Украинец может превзойти Хабиба! Этой ночью Амосов сразится за пояс чемпиона Bellator

В ночь с 11 на 12 июня Ярослав Амосов может стать первым украинским чемпионом в Bellator. По мнению Вячеслава Василевского, он выиграет у Дугласа Лимы по очкам

Бразилец Дуглас Лима и украинец Ярослав Амосов / Фото: BellatorMMA

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский рассказала, что ожидает от главного поединка турнира Bellator 260 в ночь с 11-го на 12 июня. В главном событии за титул сразятся претендент, украинец Ярослав Амосов, и обладатель пояса, бразилец Дуглас Лима.

"Я думаю, что он может стать первым украинским чемпионом в Bellator, несмотря на серьезную оппозицию в лице Лимы. У Ярослава такой стиль: он дерется очень надежно. Я думаю, что он не будет обострять, а будет потихоньку забирать раунд за раундом, обходить какие-то острые моменты. Я думаю, что он заберет бой по очкам", – сказал Василевский в беседе с Айгуль Силкиной

Звезда ММА прочит Амосову большое будущее в октагоне: "Такими темпами он может превзойти Хабиба. Но здесь все зависит, опять же, от оппозиции. Дело даже не в том, сколько у тебя боев и сколько побед, а в том, с кем ты дрался. Цифры не будут отображать реального положения".

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Дуглас Лима (32-8 MMA) возвращается в свою привычную весовую категорию после неудачной попытки завоевать титул чемпиона в среднем весе против Гегарда Мусаси на Bellator 250 в октябре прошлого года. А титулом в полусреднем весе он владеет с октября 2019 года, сообщает MMA Junkie.

На счету Амосова 25 побед в MMA и ни одного поражения. В Bellator украинец уже успел одержать шесть побед. Интересно, что после своего предыдущего поединка против Логана Сторли Амосов в интервью Спорт.Сегодня признался, что надеется получить чемпионский бой.