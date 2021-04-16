Украинец Ярослав Амосов получил первый титульный бой в Bellator

Украинский боец впервые сразится за титул Bellator. В июне Амосов проведет бой против обладателя пояса в полусреднем весе Дугласом Лимой

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов получил титульный бой в Bellator! Наш непобедимый боец сразится с чемпионом в полусреднем весе Дугласом Лимой. Бой возглавит турнир Bellator 260, который состоится 11 июня. Официально о поединке объявят в ближайшее время.

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Дуглас Лима (32-8 MMA) возвращается в свою привычную весовую категорию после неудачной попытки завоевать титул чемпиона в среднем весе против Гегарда Мусаси на Bellator 250 в октябре прошлого года. А титулом в полусреднем весе он владеет с октября 2019 года, сообщает MMA Junkie.

На счету Амосова 25 побед в MMA и ни одного поражения. В Bellator украинец уже успел одержать шесть побед. Интересно, что после своего предыдущего поединка против Логана Сторли Амосов в интервью Спорт.Сегодня признался, что надеется получить чемпионский бой.

Ярослав Амосов – о победе над Сторли и развитии ММА в Украине

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