Украине нельзя играть на ничью с Австрией! Степаненко рассказал про угрозу

Тарас Степаненко в матче с македонцами / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал поражение на Евро-2020 от Нидерландов (2:3) и победу над Северной Македонией (2:1). А также рассказал, что его беспокоит перед матчем с Австрией. Встреча состоится сегодня в Бухаресте в 19:00. Онлайн Украина – Австрия доступен на нашем сайте со всеми интересными подробностями.

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"С нидерландцами вытащили такую игру с 0:2, но, к сожалению, не удержали. С македонцами отлично провели первый тайм, забили два гола и могли еще забить, но потом пропустили нелепый гол и усложнили себе задачу. Немного беспокоит, что у нас бывает два разных тайма. Нужно учиться на таком уровне держать интенсивность игры в обоих таймах, тогда не будет таких качелей", – рассказал Степаненко УЕФА

Сборную Украины ждут непростые испытания / Фото: Reuters

"Австрия очень сильна в первую очередь физически. Они идут вперед, несмотря на результат, прессингуют, проводят быстрые атаки. У них большие игроки впереди. Можно сказать, что у них немецкий стиль футбола – всегда быстрый, агрессивный. Для нас главное показать дисциплину, выполнять тренерские задумки, ну и конечно – самоотдача. Но ни в коем случае нельзя играть на ничью. Вы пытаетесь опуститься ниже, отдавая пространство сопернику, вроде как повышая безопасность своих ворот. Но в итоге это играет с командой злую шутку"

После двух туров у Украины три балла, столько же и у Австрии, но наша команда опережает соперника по забитым мячам. Команду Шевченко в матче против Австрии устроит даже ничья. Но обойти Нидерланды и подняться выше второго места украинцы никак не смогут. Ранее мы писали, как Украине играть против Австрии, чтобы не попасть на Италию.

Ранее Беринчик обратился к пацанам сборной Украины перед Австрией.

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