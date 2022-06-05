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Украинца поймали на махинациях: он сменил фамилию и бездарно дебютировал в UFC (видео)

Андрей Трофимов
5 июня, 09:33
Аскар Можаров раньше под другим именем проводил бои в Китае, а потом подписал контракт с самым престижным бойцовским промоушном

Можаров проиграл нокаутом в первом раунде / Фото: Коллаж: Сегодня

В Штатах завершился вечер смешанных единоборств UFC Fight Night 207. В самом престижном промоушне дебютировал украинец Аскар Можаров. Казалось, за парня можно лишь порадоваться. Но он влип в такой скандал, что отмыться будет сложно.

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Когда ты попадаешь в UFC, то о тебе хотят знать как можно больше. Вот и в Америке решили проанализировать предыдущие бои Можарова. И выяснили одну любопытную деталь.

Журналист Джей Петтри опубликовал глобальное расследование, в котором выявил махинации бойца. Выяснилось, что Можаров ранее проводил поединки под именем Артура Садкова в Китае. Там он проиграл много боев, но решил это скрыть, чтобы получить лучший контракт. Поэтому стал выступать, как Аскар Можаров.

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Боец факт смены имени и фамилии объяснил тем, что у него появился отчим. А то, что скрывал кучу своих китайских поражений списал на полупрофессиональный уровень боев.

Чтобы как-то загладить скандал Можарову нужно было эффектно дебютировать в UFC. Однако он уже в первом раунде проиграл Алонзо Менифилду.

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