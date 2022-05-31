Сумасшедший нокаут из ММА. Стронгмен показал, как бить в челюсть

Обладатель титула "Самый сильный человек мира" Мариуш Пудзяновский досрочно победил Михала Матерлу

Пудзяновский нокаутировал Матерлу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Польше состоялся турнир по смешанным единоборствам, в главном поединке которого легендарный Мариуш Пудзяновский встретился с экс-чемпионом в среднем дивизионе Михалом Матерлой. Кстати, недавно враг Путина заставил капитулировать противника.

Соперники сразу же вступили в обмен ударами. Пудзяновский провел сумасшедший апперкот, после которого Матерла оказался в глухом нокауте. После окончания боя Михал еще достаточно долго не мог прийти в себя. Бывший чемпион лиги KSW поднялся лишь через несколько минут, сообщает Xsport.

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Напомним, что Мариуш Пудзяновский – пятикратный обладатель титула "Самый сильный человек мира".

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Ранее мы писали про самый медленный нокаут в ММА от самого сильного человека в мире. Пудзяновский жалел своего соперника.