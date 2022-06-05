5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини MMA

Українця спіймали на махінаціях: він змінив прізвище та бездарно дебютував у UFC (відео)

Андрій Трофімов
5 червня, 09:33
Аскар Можаров раніше під іншим ім'ям проводив бої в Китаї, а потім підписав контракт із найпрестижнішим бійцівським промоушном

Можаров програв нокаутом у першому раунді / Фото: Колаж: Сьогодні

У Штатах завершився вечір змішаних єдиноборств UFC Fight Night 207. У найпрестижнішому промоції дебютував українець Аскар Можаров. Здавалося, за хлопця можна лише порадіти. Але він влипнув у такий скандал, що відмитися буде складно.

Читайте також: Божевільний нокаут із ММА. Стронгмен показав, як бити у щелепу

Реклама

Коли ти потрапляєш до UFC, то про тебе хочуть знати якнайбільше. Ось і в Америці вирішили проаналізувати колишні бої Можарова. І з'ясували одну цікаву деталь.

Журналіст Джей Петтрі опублікував глобальне розслідування, де виявив махінації бійця. З'ясувалося, що Можаров раніше проводив поєдинки під ім'ям Артура Садкова у Китаї. Там він програв багато боїв, але вирішив це приховати, щоб отримати найкращий контракт. Тому став виступати як Аскар Можаров.

Реклама

Читайте також: Єва з раю: польська спортсменка вийшла на зважування, ледве прикрившись листям (фото)

Боєць факт зміни імені та прізвища пояснив тим, що у нього з'явився вітчим. А те, що приховував купу своїх китайських поразок, списав на напівпрофесійний рівень боїв.

Щоб якось загладити скандал, Можарову потрібно було ефектно дебютувати в UFC. Проте він уже у першому раунді програв Алонзо Меніфілду.

Реклама