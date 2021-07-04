Украина заработала меньше всех среди участников четвертьфинала Евро

Украинская сборная на Евро-2020 одержала всего две победы: одну в группе и одну – в плей-офф над Швецией. Тем не менее, это принесло нашей команде 16 миллионов призовых

Украина заработала на Евро-2020 16 миллионов евро / Фото: REUTERS

Сборная Украины завершила выступления на Евро-2020, уступив в четвертьфинале сборной Англии со счетом 0:4, что перечеркнуло неплохое выступление нашей команды на турнире. Тем не менее, украинцы получат от УЕФА неплохие призовые.

Читайте также: Шевченко мудрее Черчесова, а Россия – в тупике! Боярский смело сравнил две сборные

Как мы писали ранее, Украина за выход в четвертьфинал заработала 16 миллионов евро – 9,25 млн евро за само участие в турнире, 1,5 – за одну победу на групповом этапе, 2 млн – за выход в 1/8 и 3,25 – за выход в 1/4. За поражение на этой стадии премиальные не выплачивают.

Украина получила наименьшие призовые среди всех участников 1/4 финала. Столько же было у Дании, но датчане пробились в полуфинал, поэтому уже добавили к 16 миллионов 5 млн бонусов.

Реклама

Максимальную сумму уже собрала Италия – за три победы в группе и две на стадии плей-офф подопечные Роберто Манчини обогатились на 24 миллиона евро. У Англии 23,25 млн, у Испании – 22,5 млн.

Отметим, что за выход в финал командам полагается еще по 7 млн евро, а победителю достанутся дополнительные 10 млн евро.

Также мы писали, что Зинченко заговорил на украинском после поражения Англии. Пока что в соцсетях и с ошибками. Полузащитник нашей сборной после вылета с чемпионата Европы написал сообщение с благодарностью болельщикам и с верой в силу команды.