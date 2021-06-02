Украина выше России, Франция победит: обновились котировки на победителя Евро-2020

Французы - главные фавориты Евро-2020 / Фото: AFP
1 июня истек крайний срок подачи заявок на Евро-2020. С окончательным составом определился и тренерский штаб сборной Украины. Вместе с этим, букмекеры обновили коэффициенты на фаворитов чемпионата Европы.
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Фаворитом Евро-2020 остается сборная Франции. Коэффициент на победу чемпионов мира составляет 5.00. Немного уступает французам команда Англии. Котировки на победу "трех львов" – 5.80.
Замыкают тройку претендентов бельгийцы – вероятность победы на чемпионате Европы лидеров рейтинга ФИФА оценивается коэффициентом 6.50.
Украина в рейтинге фаворитов Евро-2020 идет на 11-м месте. Шансы команды Андрея Шевченко оценили коэффициентом 46.00. Позади нашей команды такие сборные как Россия, Польша и полуфиналист прошлого Евро Уэльс.
Что касается соперников Украины по групповому этапу, то выше располагаются только Нидерланды. А Северная Македония и вовсе является главным аутсайдером турнира у букмекеров.
Котировки на победу на Евро-2020:
- Франция – 5.00
- Англия – 5.80
- Бельгия – 6.50
- Германия – 7.50
- Испания – 7.50
- Португалия – 8.50
- Италия – 11.00
- Нидерланды – 12.00
- Хорватия – 27.00
- Дания – 31.00
- Украина – 46.00
- Турция – 46.00
- Швейцария – 61.00
- Россия – 61.00
- Польша – 73.00
- Австрия – 73.00
- Швеция – 73.00
- Чехия – 101
- Венгрия – 321
- Финляндия – 401
- Северная Македония – 401
В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины уже провела один матч – сыграла вничью с Бахрейном -1:1. Впереди у команды Шевченко еще два спарринга: с Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня).
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