Украина выше России, Франция победит: обновились котировки на победителя Евро-2020

Украина немного не дотянула до ТОП-10 фаворитов чемпионата Европы, а в первую тройку претендентов входят действующий чемпион мира и лидер рейтинга ФИФА

Французы - главные фавориты Евро-2020 / Фото: AFP

1 июня истек крайний срок подачи заявок на Евро-2020. С окончательным составом определился и тренерский штаб сборной Украины. Вместе с этим, букмекеры обновили коэффициенты на фаворитов чемпионата Европы.

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Фаворитом Евро-2020 остается сборная Франции. Коэффициент на победу чемпионов мира составляет 5.00. Немного уступает французам команда Англии. Котировки на победу "трех львов" – 5.80.

Замыкают тройку претендентов бельгийцы – вероятность победы на чемпионате Европы лидеров рейтинга ФИФА оценивается коэффициентом 6.50.

Украина в рейтинге фаворитов Евро-2020 идет на 11-м месте. Шансы команды Андрея Шевченко оценили коэффициентом 46.00. Позади нашей команды такие сборные как Россия, Польша и полуфиналист прошлого Евро Уэльс.

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Что касается соперников Украины по групповому этапу, то выше располагаются только Нидерланды. А Северная Македония и вовсе является главным аутсайдером турнира у букмекеров.

Котировки на победу на Евро-2020:

Франция – 5.00 Англия – 5.80 Бельгия – 6.50 Германия – 7.50 Испания – 7.50 Португалия – 8.50 Италия – 11.00 Нидерланды – 12.00 Хорватия – 27.00 Дания – 31.00 Украина – 46.00 Турция – 46.00 Швейцария – 61.00 Россия – 61.00 Польша – 73.00 Австрия – 73.00 Швеция – 73.00 Чехия – 101 Венгрия – 321 Финляндия – 401 Северная Македония – 401

В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины уже провела один матч – сыграла вничью с Бахрейном -1:1. Впереди у команды Шевченко еще два спарринга: с Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня).