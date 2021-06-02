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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Беседина нокаутировали на тренировке сборной Украины. Что с ними делает Шева?

Александр Трикиша Александр Трикиша
2 июня, 08:25
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Тренерский штаб национальной команды провел необычное занятие среди игроков сборной – игроки поочередно пытались пройти участок поля, пока их обстреливали огромными шарами
Артему Беседину досталось на тренировке сорной Украины
Артему Беседину досталось на тренировке сорной Украины / Фото: УАФ

Сборная Украины продолжает подготовку к Евро-2020. Накануне главный тренер команды Андрей Шевченко огласил окончательную заявку на чемпионат Европы. Тем не менее, страсти на тренировках все равно не утихают.

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Так, на одной из тренировок Андрей Шевченко ввел необычное занятие – один игрок должен был пройти определенную зону на поле, а другие в это время бомбардировали его огромными шарами.

Больше всего не повезло динамовцу Артему Беседину, который в результате попадания шаром отправился в нокаут. Хотя ему не привыкать, несколько лет назад в Сети появилось видео, как Беседина избили гопники во время пьянки.

Евро-2020 стартует 11 июня. Украина на групповом этапе проведет матчи против Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

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