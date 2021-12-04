Украина выдала сумасшедшую половину эстафеты в биатлоне, но осталась без медали

Первую эстафету сезона выиграла Норвегия / Фото: Reuters
Вслед за женским пасьютом, где лучшей из украинок с 14-м местом стала Юлия Джима, в субботу, 4 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоялась мужская эстафета.
Первую ее половину Украина провела блестяще, занимая второе место вслед за Норвегией.
Артем Прима на первом этапе и Дмитрий Пидручный на втором показали лучшие результаты в скорострельности среди всех участников, при этом были точны.
Однако вторая половина эстафеты у нас не заладилась.
Богдан Цымбал и Антон Дудченко стреляли уже не так точно. У Цымбала даже был штрафной круг. Как результат, Украина финишировала пятой, что, впрочем, тоже – круто!
А победу отпраздновала сборная Норвегии.
Эстафета. Мужчины
- 1. Норвегия (0+4) 1:14:09,3
- 2. Франция (0+8) +11,2
- 3. РФ (1+9) +45,9
- 4. Германия (0+6) +1:07,8
- 5. Украина (1+6) +1:28,5
- 6. Беларусь (0+11) +2:07,5
- 7. Швеция (1+15) +2:30,8
- 8. Италия (2+13) +2:31,0
Ранее мы рассказывали, что Елена Билосюк (до замужества Пидгрушная) скривилась в прямом эфире после неудачного спринта.
Необъяснимое в Эстерсунде творилось и с украинской биатлонисткой Анастасией Меркушиной – ее трусило, и она не могла дышать.