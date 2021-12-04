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Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
4 декабря 19:00
Рома --
Интер --
4 декабря 19:30
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Украина выдала сумасшедшую половину эстафеты в биатлоне, но осталась без медали

Андрей Трофимов
4 декабря, 17:26
Украинские биатлонисты шли вторыми по ходу эстафеты в Эстерсунде, однако в итоге оказались пятыми – что тоже круто

Первую эстафету сезона выиграла Норвегия / Фото: Reuters

Вслед за женским пасьютом, где лучшей из украинок с 14-м местом стала Юлия Джима, в субботу, 4 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоялась мужская эстафета.

Первую ее половину Украина провела блестяще, занимая второе место вслед за Норвегией.

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Артем Прима на первом этапе и Дмитрий Пидручный на втором показали лучшие результаты в скорострельности среди всех участников, при этом были точны.

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Однако вторая половина эстафеты у нас не заладилась.

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Богдан Цымбал и Антон Дудченко стреляли уже не так точно. У Цымбала даже был штрафной круг. Как результат, Украина финишировала пятой, что, впрочем, тоже – круто!

Антон Дудченко / Фото: Getty Images

А победу отпраздновала сборная Норвегии.

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Эстафета. Мужчины

  • 1. Норвегия (0+4) 1:14:09,3
  • 2. Франция (0+8) +11,2
  • 3. РФ (1+9) +45,9
  • 4. Германия (0+6) +1:07,8
  • 5. Украина (1+6) +1:28,5
  • 6. Беларусь (0+11) +2:07,5
  • 7. Швеция (1+15) +2:30,8
  • 8. Италия (2+13) +2:31,0

Ранее мы рассказывали, что Елена Билосюк (до замужества Пидгрушная) скривилась в прямом эфире после неудачного спринта.

Необъяснимое в Эстерсунде творилось и с украинской биатлонисткой Анастасией Меркушиной – ее трусило, и она не могла дышать.