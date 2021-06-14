Украина вошла в историю чемпионатов Европы. Матч с Нидерландами – уникальный

Впервые на континентальном первенстве во втором тайме было забито пять мячей после нулевой ничьей в первой половине игры

Георгий Бущан стал героем первого тайма матча против Нидерландов / Фото: REUTERS

Вчера сборная Украины стартовала на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко в боевом матче уступили Нидерландам – 2:3. Этот поединок вошел в историю чемпионатов Европы!

Первый тайм завершился без голов. Потом "оранжевые" вели с разницей в два мяча, затем за четыре минуты Украина отыгралась. И пропустила перед финальным свистком.

Это первый матч в истории чемпионатов Европы, в котором во втором тайме было забито пять мячей после нулевой ничьей в первой половине игры.

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Следующий матч на Евро-2020 Украина проведет 17 июня против Северной Македонии, начало в 16:00. В тот же день Нидерланды сыграют со сборной Австрии (22:00).