Украина уже заработала на Евро-2020 полмиллиарда призовых

Наша команда впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы и неплохо заработала на своем выступлении. Победа над Швецией принесла дополнительные 3,25 млн евро

Сборная Украины уже заработала на Евро-2020 16 миллионов евро / Фото: Reuters

Благодаря выходу в четвертьфинал Евро-2020 сборная Украины заработала неплохие деньги. Как мы писали ранее, за групповой этап наша команда уже заработала 10,75 млн евро. Теперь посчитаем призовые нашей команды в плей-офф.

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За выход в 1/8 финала Украина получила бонус в размере 2 миллиона евро. А победа над Швецией принесла нашей команде 3,25 млн евро. Таким образом, общая сумма призовых сборной Украины за участие в Евро уже составляет 16 миллионов евро (около 517 млн грн)!

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Впереди у нашей команды четвертьфинал против Англии и возможность пополнить кошелек еще на 5 миллионов евро. Впрочем, будем надеяться, что выход в полуфинал станет для футболистов куда более весомым стимулом.

Вот только другого мнения букмекеры. Аналитики Украину ни во что не ставят. По мнению букмекеров, в четвертьфинале команда Андрея Шевченко проиграет англичанам, которые впоследствии выиграют чемпионат Европы.