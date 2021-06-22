22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Украина уже заработала на Евро-2020 почти 350 миллионов – и это еще не все!

Александр Трикиша Александр Трикиша
22 июня, 13:23
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Сборная Украины одержала на групповом этапе Евро-2020 только одну победу, но заработала на турнире более 10 миллионов евро. Дополнительный бонус украинцы получат, если все же выйдут в плей-офф
Сборная Украины заработала на Евро-2020 более 10 миллионов евро
Сборная Украины заработала на Евро-2020 более 10 миллионов евро / Фото: Reuters

Сборная Украина завершила выступления на групповом этапе Евро-2020, но пока не полностью попрощалась с турниром. У нашей команды остается шанс выйти в плей-офф даже сегодня, либо ждать, пока завершатся матчи во всех группах.

Читайте также: Украина еще надеется выйти в плей-офф: настроение в команде после Австрии

Пока же пришло время подсчитать, сколько сборная Украины уже заработала за участие в Евро-2020.

Итак, каждый участник финальной части Евро-2020 получит от УЕФА 9,25 миллиона евро. За победу на групповом турнире дополнительно доплачивают 1,5 млн евро, за ничью – 750 тысяч.

Украина в группе обыграла Северную Македонию и дважды проиграла – Нидерландам и Австрии. Таким образом, копилка нашей команды пополнилась еще на 1,5 млн евро. В сумме это составляет 10,75 млн евро (почти 350 миллионов грн)!

Добавим, что в случае выхода в 1/8 финала Украина получит дополнительно еще 2 миллиона евро.

Всего же призовой фонд Евро-2020 составляет 371 миллион евро. Победитель турнира получит на два миллиона больше, чем в 2016 году.

Призовые за стадию плей-офф:

  • 1/8 финала – 2 млн евро
  • 1/4 финала – 3,25 млн евро
  • Полуфинал 5 млн евро
  • Финалист – 7 млн евро
  • Победитель – 10 млн евро

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 22 июня
22:00
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Среда, 23 июня
19:00
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19:00
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