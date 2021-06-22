Украина уже заработала на Евро-2020 почти 350 миллионов – и это еще не все!

Сборная Украины одержала на групповом этапе Евро-2020 только одну победу, но заработала на турнире более 10 миллионов евро. Дополнительный бонус украинцы получат, если все же выйдут в плей-офф

Сборная Украины заработала на Евро-2020 более 10 миллионов евро / Фото: Reuters

Сборная Украина завершила выступления на групповом этапе Евро-2020, но пока не полностью попрощалась с турниром. У нашей команды остается шанс выйти в плей-офф даже сегодня, либо ждать, пока завершатся матчи во всех группах.

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Пока же пришло время подсчитать, сколько сборная Украины уже заработала за участие в Евро-2020.

Итак, каждый участник финальной части Евро-2020 получит от УЕФА 9,25 миллиона евро. За победу на групповом турнире дополнительно доплачивают 1,5 млн евро, за ничью – 750 тысяч.

Украина в группе обыграла Северную Македонию и дважды проиграла – Нидерландам и Австрии. Таким образом, копилка нашей команды пополнилась еще на 1,5 млн евро. В сумме это составляет 10,75 млн евро (почти 350 миллионов грн)!

Добавим, что в случае выхода в 1/8 финала Украина получит дополнительно еще 2 миллиона евро.

Всего же призовой фонд Евро-2020 составляет 371 миллион евро. Победитель турнира получит на два миллиона больше, чем в 2016 году.

Призовые за стадию плей-офф: