2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Украина снова улыбается! Реакция Европы на нашу победу в Глазго (фото)

Алексей Андрейцев
2 июня, 12:02
Подопечные Александра Петракова прошли Шотландию в квалификации ЧМ-2022, дальше финал с Уэльсом

Европа в восторге от победы Украины / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Вчера сборная Украины обыграла Шотландию в полуфинале стыкового раунда ЧМ-2022. Этот поединок должен был еще пройти в марте, но из-за войны был перенесен на первый день лета.

За игрой в Глазго следили по всей Европе. И ведущие газеты континента вынесли на свои первые полосы победу нашей команды, сообщает XSport.

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"Невероятная Украина" (L’Equipe, Франция):

"Украина получила сказку" (Corriere dello Sport, Италия):

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"Шотландия -1. Остальной мир – 3" (Mirror Sport, Англия):

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"Украина снова улыбается" (A Bola, Португалия):

"Герои Хемпдена" (Star Sport, Англия):

"Украина воюет и побеждает" (La Gazzetta dello Sport, Италия):

"Слава Украине! Мечта о чемпионате мира стала ближе" (The Daily Telegraph, Англия):

Теперь в битве за путевку на чемпионат мира сборная Украины сыграет 5 июня против Уэльса в Кардиффе.

Напомним, что наша команда присвятила свое победу воинам, которые защищают Украину в войне с Россией. На трибунах в Глазго болельщики скандировали: "ЗСУ! ЗСУ!".