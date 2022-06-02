Україна знову усміхається! Реакція Європи на нашу перемогу у Глазго (фото)

Європа у захваті від перемоги України / Фото: Колаж: Сьогодні
Вчора збірна України обіграла Шотландію у півфіналі стикового раунду ЧС-2022. Цей поєдинок мав пройти ще у березні, але через війну його було перенесено на перший день літа.
За грою у Глазго стежили по всій Європі. І провідні газети континенту винесли на свої перші шпальти перемогу нашої команди, повідомляє XSport.
"Неймовірна Україна" (L'Equipe, Франція):
"Україна отримала казку" (Corriere dello Sport, Італія):
"Шотландія -1. Решта світу – 3" (Mirror Sport, Англія):
"Україна знову посміхається" (A Bola, Португалія):
"Герої Хемпдена" (Star Sport, Англія):
"Україна воює і перемагає" (La Gazzetta dello Sport, Італія):
"Слава Україні! Мрія про чемпіонат світу стала ближчою" (The Daily Telegraph, Англія):
Тепер у битві за путівку на чемпіонат світу збірна України зіграє 5 червня проти Вельсу у Кардіффі.
Нагадаємо, що наша команда присвятила свою перемогу воїнам, які захищають Україну у війні з Росією На трибунах у Глазго вболівальники скандували: "ЗСУ! ЗСУ!".