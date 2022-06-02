2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Україна знову усміхається! Реакція Європи на нашу перемогу у Глазго (фото)

Олексій Андрейцев
2 червня, 12:02
Підопічні Олександра Петракова пройшли Шотландію у кваліфікації ЧС-2022, далі фінал з Вельсом

Європа у захваті від перемоги України / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора збірна України обіграла Шотландію у півфіналі стикового раунду ЧС-2022. Цей поєдинок мав пройти ще у березні, але через війну його було перенесено на перший день літа.

За грою у Глазго стежили по всій Європі. І провідні газети континенту винесли на свої перші шпальти перемогу нашої команди, повідомляє XSport.

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"Неймовірна Україна" (L'Equipe, Франція):

"Україна отримала казку" (Corriere dello Sport, Італія):

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"Шотландія -1. Решта світу – 3" (Mirror Sport, Англія):

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"Україна знову посміхається" (A Bola, Португалія):

"Герої Хемпдена" (Star Sport, Англія):

"Україна воює і перемагає" (La Gazzetta dello Sport, Італія):

"Слава Україні! Мрія про чемпіонат світу стала ближчою" (The Daily Telegraph, Англія):

Тепер у битві за путівку на чемпіонат світу збірна України зіграє 5 червня проти Вельсу у Кардіффі.

Нагадаємо, що наша команда присвятила свою перемогу воїнам, які захищають Україну у війні з Росією На трибунах у Глазго вболівальники скандували: "ЗСУ! ЗСУ!".