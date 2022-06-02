Україна знову усміхається! Реакція Європи на нашу перемогу у Глазго (фото)

Європа у захваті від перемоги України / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора збірна України обіграла Шотландію у півфіналі стикового раунду ЧС-2022. Цей поєдинок мав пройти ще у березні, але через війну його було перенесено на перший день літа.

За грою у Глазго стежили по всій Європі. І провідні газети континенту винесли на свої перші шпальти перемогу нашої команди, повідомляє XSport.

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"Неймовірна Україна" (L'Equipe, Франція):

"Україна отримала казку" (Corriere dello Sport, Італія):

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"Шотландія -1. Решта світу – 3" (Mirror Sport, Англія):

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"Україна знову посміхається" (A Bola, Португалія):

"Герої Хемпдена" (Star Sport, Англія):

"Україна воює і перемагає" (La Gazzetta dello Sport, Італія):

"Слава Україні! Мрія про чемпіонат світу стала ближчою" (The Daily Telegraph, Англія):

Тепер у битві за путівку на чемпіонат світу збірна України зіграє 5 червня проти Вельсу у Кардіффі.

Нагадаємо, що наша команда присвятила свою перемогу воїнам, які захищають Україну у війні з Росією На трибунах у Глазго вболівальники скандували: "ЗСУ! ЗСУ!".