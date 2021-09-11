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Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
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Украина – Россия: во сколько и где смотреть суперматч Евро-2021

Александр Трикиша
11 сентября, 16:53
В субботу, 11 сентября, сборная Украины по волейболу проведет принципиальный матч за выход в 1/4 финала Евро-2021. Соперником нашей команды будет сборная России

Сборная Украины по волейболу сыграет с Россией / Фото: Facebook

Матч чемпионата Европы начнется в 18:30 на стадионе "Эрго Арена" в Сопоте. В прямом эфире поединок покажут на ТВ и в интернете.

Где смотреть матч Украина – Россия – на Евро-2021:

Xsport, live
OLL.TV (в подписке)

На групповом этапе чемпионата Европы наша команда одержала три победы в пяти матчах и финишировала в группе на третьем месте после Польши и Сербии. Украинцы во второй раз подряд вышли в плей-офф континентального первенства.

Россия в своей группе заняла второе место, проиграв лишь один матч. Впереди них финишировали Нидерланды.

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Соперник у сборной Украины очень сильный – Россия занимает 3-е место мирового рейтинга и 2-е – европейского рейтинга. На недавней Олимпиаде в Токио россияне завоевали серебряные медали.

Особой принципиальности игре добавляет конфликт между странами. Так, один из спонсоров нашей сборной пообещал ребятам бонус в 10 миллионов грн призовых за выход сборной Украины в 1/4 финала Чемпионата Европы.

Впрочем, букмекеры не оставляют нашей команде шансов: коэффициент на победу Украины – 7.00, на победу России – 1.10. Если перевести в процентное соотношение, то наша команда имеет всего 14% на выход в четвертьфинал. Тем не менее, ранее тренер рассказал, за счет чего Украина должна победить Россию.

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