Украина против России: УЕФА огласил вердикт по форме с украинским Крымом

Новая форма сборной Украины / Фото: Facebook
Форма сборной Украины, от которой накануне так бомбило в России, соответствует всем требованиям Европейского футбольного союза, и команда Андрея Шевченко сыграет в ней на Евро.
Об этом заявили в УЕФА.
"Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", – приводит слова пресс-службы Европейского футбольного союза Спорт-Экспресс
Напомним, на форму "сине-желтых" нанесена карта Украины с оккупированным Россией Крымом, а также лозунги "Слава Украине!" – "Героям слава!".
Это вызвало эффект разорвавшейся бомбы в РФ.
"В УЕФА обязательно на это отреагируют и запретят форму сборной Украины", – утверждал накануне почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
Но не тут-то было.
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На форме будет очертание Украины / Фото: УАФ
Смотрите, как в спарринге перед Евро Украина обыграла Северную Ирландию
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