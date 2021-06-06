Скандал из-за новой формы сборной Украины: Маркевич жестко ответил России

Бывший наставник "сине-желтых" посоветовал россиянам заняться своими допинг-скандалами, а не давать нам советы по поводу контуров границ Украины

Мирон Маркевич / Фото: Getty Images

Бывший наставник сборной Украины, а ныне глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал заявления из РФ, в частности от почетного президента РФС Вячеслава Колоскова о том, что УЕФА запретит форму сборной Украины с украинским Крымом и лозунгом "Слава Украине!" и не даст нам выступить в ней на Евро.

"Хотелось бы посоветовать этим "экспертам" заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом, и без гимна. А их наглые требования относительно контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же именно россияне оккупировали нашу территорию, а теперь еще смеют что-то комментировать и рекомендовать"

"Я полностью согласен с президентом УАФ Андреем Павелко, который сказал, представляя новую форму, что силуэт Украины будет придавать сил нашим игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину: от Симферополя и Севастополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода", – приводит слова Мирона Mаркевича Meta Ratings

На форме будет очертание Украины / Фото: УАФ

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Кстати, еще три года назад глава УАФ Андрей Павелко заявлял, что УЕФА официально разрешил нанести на форму сборной Украины надпись "Слава Украине!". "Мы получили добро", – говорил Павелко.

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