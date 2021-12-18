Украина против России! Онлайн боя Беринчик – Чаниев

Беринчик vs Чаниев

В субботу, 18 декабря, в Броварах состоится вечер бокса. Главным станет поединок между украинцем Денисом Беринчиком и россиянином Исой Чаниевым.

Беринчик будет защищать титул WBO International в легком весе.

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Вечер бокса начнется в 19:00 и мы проведем онлайн-трансляцию событий в Броварах.

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Послужной список

Денис Беринчик. 33 года. Серебряный призер чемпионата мира-2011 и Олимпийских игр-2012.

На профессиональном ринге провел 15 боев – 15 побед (9 нокаутом).

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Иса Чаниев. 29 лет. На любительском ринге не имеет достижений. В профи провел 18 боев – 15 побед (7 нокаутом) и 3 поражения.

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Титулы

Беринчик владеет второстепенным поясом WBO International с 2018 года. С тех пор он уже пять раз его защищал.

А вот Иса Чаниев в 2019 году дрался с Ричардом Комми за полноценный чемпионский титул по версии IBF. И проиграл нокаутом во втором раунде. Выиграй тогда Чаниев, он бы дрался с Ломаченко, а не с Беринчиком.

Все бои в Броварах

Денис Беринчик (15-0-0) – Иса Чаниев (15-3-0)

Владислав Сиренко (18-0-0) – Андрей Руденко (34-5-0)

Василий Чеботарь (9-0-0) – Сагадат Рахманкул (8-2-0)

Арнольд Хегай (16-1-1) – Висенте мартин Родригес (39-8-1)

Дмитрий Митрофанов (11-0-1) – Берикбей Нурымбетов (8-4-1)

Игорь Шевадзуцкий (8-0-0) – Камил Соколовский (11-23-2)

Александр Спирко (20-0-0) – Евгений Кондратенко (5-16-0)

Алаа Алмахмуд (3-0-0) – Нуман Охунов (0-3-0)

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Кто фаворит

На украинском боксере много не заработаешь. Денис Беринчик явный фаворит боя. Котировки на его победу – 1.08, на успех Чаниева – 7.00. На ничью – 21.00.

По прогнозам аналитиков, велики шансы, что боксеры пройдут всю дистанцию. Котировки на победу по очкам: Беринчик – 1.72, Чаниев – 15.00; досрочно: Беринчик – 2.37, Чаниев – 13.00.

Если поединок таки завершится раньше времени, то скорее всего Беринчик выиграет нокаутом с 6 по 10-й раунды.