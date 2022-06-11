Украина против Армении: букмекеры сделали прогноз на матч Лиги наций

На польском стадионе ЛКС сыграют Украина и Армения / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Сегодня сборная Украины проведет номинально домашний матч в Лиге наций. Подопечные Александра Петракова сразится с армянами на стадионе ЛКС в польском Лодзе. Онлайн-трансляция матча Украина – Армения доступна у нас на сайте. Начало – 16:00 по киевскому времени.

Тем временем букмекеры обновили котировки на матч. Безусловным фаворитом является сборная Украины, коэффициент на нее равен 1.25. В свою очередь на Армению можно поставить за 12.50, а на ничью – 6.30. В процентном отношении расположение сил следующее:

Реклама

победа Украины – 78%

ничья – 15%

победа Армении – 7%

Кстати, Александр Петраков уже огласил заявку на матч с Арменией. Этот поединок станет последним для Андрея Пятова, который завершит карьеру в сборной.

Украина уже сыграла первый матч в новом розыгрыше Лиги наций. "Сине-желтые" экспериментальным составом победили Ирландию со счетом 1:0. Гол на свой счет записал вингер Динамо Виктор Цыганков.

Реклама

Поединок в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Индиго и Футбол 1. Кроме того, прямая трансляция матча Украина – Армения будет на сервисе OLL.TV.