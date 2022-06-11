11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Украина против Армении: букмекеры сделали прогноз на матч Лиги наций

Сергей Шаховец
11 июня, 14:27
Национальная команда Украины сыграет второй матч в новом розыгрыше Лиги наций. Рассказываем о котировках на матч в польском Лодзе

На польском стадионе ЛКС сыграют Украина и Армения / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Сегодня сборная Украины проведет номинально домашний матч в Лиге наций. Подопечные Александра Петракова сразится с армянами на стадионе ЛКС в польском Лодзе. Онлайн-трансляция матча Украина – Армения доступна у нас на сайте. Начало – 16:00 по киевскому времени.

Тем временем букмекеры обновили котировки на матч. Безусловным фаворитом является сборная Украины, коэффициент на нее равен 1.25. В свою очередь на Армению можно поставить за 12.50, а на ничью – 6.30. В процентном отношении расположение сил следующее:

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  • победа Украины – 78%
  • ничья – 15%
  • победа Армении – 7%

Кстати, Александр Петраков уже огласил заявку на матч с Арменией. Этот поединок станет последним для Андрея Пятова, который завершит карьеру в сборной.

Украина уже сыграла первый матч в новом розыгрыше Лиги наций. "Сине-желтые" экспериментальным составом победили Ирландию со счетом 1:0. Гол на свой счет записал вингер Динамо Виктор Цыганков.

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Поединок в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Индиго и Футбол 1. Кроме того, прямая трансляция матча Украина – Армения будет на сервисе OLL.TV.