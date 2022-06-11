Україна проти Вірменії: букмекери зробили прогноз на матч Ліги націй

На польському стадіоні ЛКС зіграють Україна та Вірменія / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Сьогодні збірна України проведе номінально домашній матч у Лізі націй. Підопічні Олександра Петракова побореться з вірменами на стадіоні ЛКС у польському Лодзі. Онлайн-трансляція матчу Україна – Вірменія доступна у нас на сайті. Початок – 16:00 за київським часом.

Тим часом, букмекери оновили котирування на матч. Безумовним лідером є збірна України, коефіцієнт її у дорівнює 1.25. На Вірменію можна поставити за 12.50, а на нічию – 6.30. У відсотковому відношенні розташування сил таке:

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перемога України – 78%

нічия – 15%

перемога Вірменії – 7%

До речі, Олександр Петраков вже оголосив заявку на матч із Вірменією. Цей поєдинок стане останнім для Андрія Пятова, який завершить кар'єру у збірній.

Україна вже зіграла перший матч у новому розіграші Ліги націй. "Синьо-жовті" експериментальним складом перемогли Ірландію з рахунком 1:0. Гол на свій рахунок записав вінгер Динамо Віктор Циганков.

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Поєдинок у прямому ефірі можна буде переглянути на телеканалах Індіго і Футбол 1. Крім того, пряма трансляція матчу Україна – Вірменія буде на сервісі OLL.TV.