Украина проиграла слонам. Агент назвал нашу сборную картоном

По словам Вячеслава Заховайло, сборная Украины стала жертвой слонячего футбола в исполнении англичан, который, по мнению эксперта, рулит на нынешнем Евро

Заховайло критикует и благодарит нашу сборную / Фото: Reuters

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло, работавший с Русланом Ротанем и Сергеем Рыбалкой, назвал причиной разгрома Украины от Англии 0:4 преимущество англичан в атлетизме.

"Проиграли атлетам, которых я, пожалуй, назову слонами, – написал Заховайло у себя в Facebook. – Слоны продавили нас как картон. Надо признать, атлетизм наших игроков оставляет желать лучшего. Посмотрите на тенденцию: Англия, Дания, Швеция, Чехия... Хоть я и не люблю слонячий футбол, но он, к сожалению, в тренде. Есть над чем задуматься нашим детским тренерам и скаутам"

"Надо поблагодарить нашу команду. Она боролась в этом матче, и по-футбольному мы англичанам не уступали. Матч был проигран в мелочах. Ошибка Кривцова нарушила план на игру. На таком уровне это не прощают"

"Жизнь продолжается. Специалистам нужно делать выводы, а болельщикам надеяться на лучшее", – добавил Заховайло

Ранее, комментируя вылет Украины с Евро-2020, сам Андрей Шевченко заявил: "Нам еще рано брать такие горы".

При этом Шевченко не дал четкий ответ на вопрос, останется ли он в сборной Украины: "Подведем итоги, отчитаемся о проделанной работе. И уже потом как УАФ, так и я примем решение. Есть время. Никто никуда не спешит".