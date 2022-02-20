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Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
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Украина приняла участие в церемонии закрытия Олимпиады-2022 : фото

Сергей Шаховец
20 февраля, 15:57
Олимпийские игры в Пекине официально финишировали. В торжественной церемонии закрытия Игр приняли участие украинские спортсмены

Украина на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 20 февраля, завершились зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Финальным аккордом спортивных соревнований стала красочная церемония закрытия.

Флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2022 несла знаменитая биатлонистка Елена Билосюк. Ранее Елена уже была знаменосцем нашей страны на открытии Игр-2018.

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На закрытии Олимпийских игр-2022 были только спортсмены, которые еще остались в Пекине. У Украины это были представители сборных по биатлону и лыжной гонке.

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Напомним, сборная Украины завоевала на Играх в Пекине одну медаль – фристайлист Александр Абраменко добыл серебро в лыжной акробатике.

В медальном зачете Украина заняла 25-е место. Больше всего наград завоевали норвежские спортсмены. В их активе 16 золотых медалей.

А самым титулованным спортсменом Олимпиады стал норвежский биатлонист Йоханнес Бе. В Пекине он завоевал пять наград, в том числе четыре золотые.