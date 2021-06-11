Украина нокаутировала Россию и УЕФА! "Героям слава!" – теперь наш официальный лозунг

Исполком Ассоциации футбола Украины утвердил новые футбольные символы – большой герб с картой страны , а также лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!"

Форма сборной Украины по футболу / Фото: УАФ

Как сообщил глава Ассоциации футбола Украины Андрей Павелко, лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" теперь официально стали футбольными. Ранее после давления России УЕФА обязал сборную убрать с футболок надпись "Героям слава!" якобы из-за политического подтекста.

"Только что, Исполком УАФ единогласно поддержал мое предложение и утвердил футбольные символы Украины. Теперь, вместе с малым гербом УАФ в виде Тризуба с надписью "Ukraine", на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб – карта Украины с тризубом в центре.

Также Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые уже много лет является приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране, и по всему миру. На всех матчах наших сборных! Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев, из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением!

Слава Украине!

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ГЕРОЯМ СЛАВА!" - написал Павелко в Facebook.

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Ранее бывший наставник сборной Украины, а ныне глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич посоветовал этим "экспертам" заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и используя государственный гимн.

А вот у россиян "полыхает" из-за новой формы сборной Украины, в социальных сетях они начали писать, что "территории у Украины" и вовсе нет, в ход пошли "фашисты", "бандеровцы" и "немцы". Как заявил адвокат российского футболиста-уголовника Павла Мамаева, ношение формы сборной Украины в РФ может быть расценено как сепаратизм.