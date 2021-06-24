Украина не последняя, а Италия просто взлетела: новые котировки на победителя Евро-2020

Франция и Италия - фавориты Евро, Украина не вошла в десятку / Фото: Reuters
После окончания группового этапа букмекеры оценили шансы участников плей-офф на завоевание трофея. Сборная Украины, которая в 1/8 финала сыграет со Швецией, расположилась в двух шагах от десятки. Ранее мы писали, что Луческу разбирает игры Украины на Евро-2020 и указывает сборникам на ошибки.
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По мнению аналитиков FAVBET, шансы Украины на победу на чемпионате Европы повыше, чем у Чехии, Уэльса, Швейцарии и Австрии, которой она проиграла в группе – 0:1. На то, что команда Андрея Шевченко сможет сотворить сенсацию и выиграть Евро-2020, можно поставить с коэффициентом 75.00.
Сборная Украины дождалась соперника по 1/8 финала Евро-2020 / Фото: Reuters
Самый впечатляющий рывок вверх совершила Италия, которая до старта чемпионата, по мнению аналитиков контор, была только седьмой в списке претендентов. А теперь "Скуадра Адзурра", легко одержавшая три победы в группе А, вторая и уступает только чемпионам мира-2018 французам.
Котировки на победителя Евро-2020
- Франция – 4.50;
- Италия – 6.40;
- Англия – 7.30;
- Германия – 7.70;
- Испания – 8.60;
- Бельгия – 9.70;
- Нидерланды – 9.90;
- Португалия – 12.00;
- Дания – 21.00;
- Хорватия – 50.00;
- Швеция – 55.00;
- Украина – 75.00;
- Чехия – 86.00;
- Уэльс – 89.00;
- Швейцария – 97.00;
- Австрия – 157.00.
Напомним, что Украина сыграет со Швецией во вторник, 29 июня, в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".
Ранее мы писали, что вчера Украина тренировалась без Ярмоленко и Малиновского.
Смотрите, как Украина играла против Австрии
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