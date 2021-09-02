4 сентября 21:45
Украина --
Франция --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
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Верес --
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Украина начала чемпионат Европы с победы!

Любомир Луканюк
2 сентября, 18:33
Украинские волейболисты в первом туре континентального первенства обыграли Грецию в пяти сетах. Наша команда сделала хороший задел для выхода из группы

Успешное начало Украины / Фото: CEV

Сегодня мужская сборная Украины по волейболу успешно стартовала на чемпионате Европы. Ранее наши девушки доходили до плей-офф Евро-2021.

В стартовом матче группы А украинцы в тяжелом поединке обыграли сборную Греции. Матч продолжался пять сетов, победа Украины – 3:2 (22:25, 26:24, 22:25, 25:19, 15:6).

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Следующие матчи сборной Украины на чемпионате Европы:

  • 3 сентября. Украина – Сербия
  • 5 сентября. Португалия – Украина
  • 7 сентября. Украина – Бельгия
  • 8 сентября. Польша – Украина

В плей-офф из группы выходят первые четыре сборные.

Напомним, что на континентальном первенстве 2019 года украинские волейболисты заняли седьмое место.

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