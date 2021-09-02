Україна розпочала чемпіонат Європи з перемоги!

Успішний початок України / Фото: CEV

Сьогодні чоловіча збірна України з волейболу успішно стартувала на чемпіонаті Європи. Раніше наші дівчата доходили до плей-офф Євро-2021.

У стартовому матчі групи А українці у важкому поєдинку обіграли збірну Греції. Матч тривав п'ять сетів, перемога України – 3:2 (22:25, 26:24, 22:25, 25:19, 15:6).

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Наступні матчі збірної України на чемпіонаті Європи:

3 вересня. Україна – Сербія

Україна – Сербія 5 вересня. Португалія – Україна

Португалія – Україна 7 вересня. Україна – Бельгія

Україна – Бельгія 8 вересня. Польща – Україна

У плей-офф з групи виходять перші чотири збірні.

Нагадаємо, що на континентальній першості 2019 року українські волейболісти посіли сьоме місце.