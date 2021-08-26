Украина набирает ход: наши волейболистки одержали третью победу на чемпионате Европы-2021

Женская сборная Украины по волейболу победила Румынию на чемпионате Европы / Фото: CEV

В среду, 25-го августа, на чемпионате Европы по волейболу сборная Украина обыграла Румынию (3:0) в последнем матче группового турнира.

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Результат матча уже не давил на украинок, поскольку наша команда досрочно вышла в плей-офф с третьего места. Тем не менее наши волейболистки ответственно отнеслись к матчу.

Украинки выиграли в трех партиях: в первом сете победили со счетом 25:15, во втором – 25:17, а в третьем с разгромным счетом 25:11. Самой результативной в составе Украины стала Олеся Рыхлюк – 17 очков.

Напомним, что подопечные Владимира Орлова неудачно начали чемпионат Европы-2021, проиграв два первых матча: Нидерландам (0:3) и Турции (0:3). Зато три следующие игры украинки выиграли у Финляндии (3:1), Швеции (3:0) и Румынии (3:0).

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Таким образом сборная Украины вышла в 1/8 финала континентального первенства, где ее соперником станет Польша. Встреча состоится в воскресенье, 29 августа.

Чемпионат Европы. Женщины. Группа D. 5-й тур.

Румыния – Украина – 0:3 (15:25, 17:25, 11:25)

Турнирная таблица группы D (итоговая)