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Украинки досрочно вышли в плей-офф волейбольного Евро-2021

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
25 августа, 10:09
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На женском чемпионате Европы по волейболу сборная Украины обеспечила себе выход из группы
Женская сборная Украины по волейболу обеспечила выход в плей-офф на Евро-2021
Женская сборная Украины по волейболу обеспечила выход в плей-офф на Евро-2021 / Фото: CEV

Украинская женская сборная по волейболу досрочно вышла в плей-офф Евро-2021!

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24 августа на чемпионате Европы в Румынии прошли два матча в группе D,без участия украинок. Нашу команду интересовал результат игры между Финляндией и сборной Румынии.

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В случае победы, румынки сохраняли шансы на выход из группы, для этого им необходимо было побеждать 3:0 или 3:1. Однако финские волейболистки, которые уже ни на что не претендовали, оказались сильнее и выиграли поединок 3:1.

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Таким образом, хозяева чемпионата оказались за бортом плей-офф, а украинские спортсменки автоматически получили право продолжить борьбу в турнире.

Сегодня украинская сборная сыграет с Румынией, начало матча в 20:30.

Напомним, что подопечные Владимира Орлова неудачно начали чемпионат Европы-2021, проиграв два первых матча: Нидерландам (0:3) и Турции (0:3). Зато две следующие игры украинки выиграли у Финляндии (3:1) и Швеции (3:0).

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Женский чемпионат Европы по волейболу продлится до 4 сентября.

Турнирная таблица группы D

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