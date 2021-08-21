Украинки одержали первую победу на волейбольном Евро

На женском чемпионате Европы по волейболу, проходящем в Румынии, украинские спортсменки сумели проявить характер и добыть первую победу в турнире

Женская сборная Украины по волейболу / Фото: CEV

Женская сборная Украины по волейболу добыла первую победу на чемпионате Европы-2021. В третьем матче группового этапа украинки обыграли Финляндию 3:1.

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После двух поражений на старте турнира, наша команда должна была выигрывать, чтобы иметь шансы выйти в плей-оф.

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Первый сет наши волейболистки выиграли 25:19, во втором был результат 25:23, а вот в третьем сете, ведя 24:22 украинки умудрились проиграть 26:28.

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В четвертой партии наши спортсменки сумели переломить ход игры и победили 25:22.

Напомним, в первом матче турнира сборная Украины уступила Нидерландам – 0:3, а во втором – Турции со счетом 0:3.

Дальше у сборной Украины день перерыва, а в понедельник, 23 августа, Украина сыграет против сборной Швеции. Начало игры в 17.30 по киевскому времени.

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Чемпионат Европы по волейболу среди женщин

Группа D. Клуж-Напока (Румыния)

Финляндия — Украина 1:3 (19:25, 23:25, 28:26, 22:25)