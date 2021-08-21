21 августа 17:00 О матче
Верес 1
Минай 0
21 августа 19:30 Видео
Черноморец 0
Шахтер 3
21 августа 19:30 Видео
Днепр-1 2
Рух 0
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

Украинки одержали первую победу на волейбольном Евро

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
21 августа, 23:57
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На женском чемпионате Европы по волейболу, проходящем в Румынии, украинские спортсменки сумели проявить характер и добыть первую победу в турнире
Женская сборная Украины по волейболу
Женская сборная Украины по волейболу / Фото: CEV

Женская сборная Украины по волейболу добыла первую победу на чемпионате Европы-2021. В третьем матче группового этапа украинки обыграли Финляндию 3:1.

Реклама

После двух поражений на старте турнира, наша команда должна была выигрывать, чтобы иметь шансы выйти в плей-оф.

Читайте также: Волейболисты Франции станцевали канкан, обыграв Россию в финале Олимпиады

Первый сет наши волейболистки выиграли 25:19, во втором был результат 25:23, а вот в третьем сете, ведя 24:22 украинки умудрились проиграть 26:28.

Реклама

В четвертой партии наши спортсменки сумели переломить ход игры и победили 25:22.

Напомним, в первом матче турнира сборная Украины уступила Нидерландам – 0:3, а во втором – Турции со счетом 0:3.

Дальше у сборной Украины день перерыва, а в понедельник, 23 августа, Украина сыграет против сборной Швеции. Начало игры в 17.30 по киевскому времени.

Реклама

Чемпионат Европы по волейболу среди женщин
Группа D. Клуж-Напока (Румыния)

Финляндия — Украина 1:3 (19:25, 23:25, 28:26, 22:25)

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Психология азарта
Больше советов
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Паралимпиада в Токио
дней
часов
минут
секунд
До старта Паралимпиады
Новости из Токио
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер сборной
Новый тренер сборной
Девушки покера
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
5
11:3
12
2
Десна
4
9:2
12
3
Ворскла
5
11:4
11
4
Динамо
4
9:2
10
5
Днепр-1
5
10:5
10
6
Александрия
4
4:3
7
7
Металлист 1925
5
5:8
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Верес
5
3:7
5
10
Заря
4
7:5
4
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Черноморец
5
5:14
3
14
Львов
4
3:9
2
15
Мариуполь
4
5:8
1
16
Ингулец
4
3:10
1
Показать больше
Суббота, 21 августа
1:0
Смотри на: О матче
0:3
Видео О матче
2:0
Видео О матче
Воскресенье, 22 августа
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Покер - это спорт!
Новости покера
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять