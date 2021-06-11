Украина может сразиться с Россией на Евро и сыграть в Питере: все условия и расклады

Команды двух стран не встречались между собой на международных турнирах с лета 2014 года, но на чемпионате Европы-2020 УЕФА не сможет развести сборные

Футболки сборной Украины и России / Фото: Reuters

Канун Евро-2020 прошел в разборках Украины, России и УЕФА. В РФ потребовали запретить форму "сине-желтых", на которой изображены границы страны с Крымом, а также есть надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Вчера УЕФА потребовал убрать "Героям слава" с формы Украины. Но переговоры еще идут. А мы, тем временем, решили глянуть, могут ли Украина и Россия сыграть между собой после 7 лет войны, и когда придется команде Шевченко ехать в Питер.

Андрей Шевченко, сборная Украины / Фото: Reuters

Предыстория

С лета 2014 года, когда РФ оккупировала Крым, а на Востоке Украины началась АТО, УЕФА и ФИФА разводят Россию и Украину, чтобы избежать столкновения фанатов и обеспечить безопасность спортсменов. Запрет распространяется и на еврокубки, кроме стадии плей-офф, поэтому с тех пор российские и украинские команды не играли между собой.

Путь навстречу друг другу

Украина и Россия могут встретиться в плей-офф Евро-2020. И здесь уже УЕФА не сможет развести сборные. Случиться это может уже в 1/4 финала в Баку, если Украина финиширует в группе первой, Россия в своем квартете – второй, а затем команды синхронно пройдут 1/8.

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Также возможен вариант, когда Украина выйдет со второго места, а Россия — с первого. И при удачном выступлении в 1/8 команды сойдутся в Мюнхене.

Сборная Украины по футболу / Фото: Getty Images Реклама

Также при определенных раскладах сетка может свести команды в полуфинале:

Украина выходит с первого места, а Россия с третьего

Украина выходит со второго, а Россия с третьего или первого

Украина выходит с третьего, а Россия с первого

Но это достаточно сложная схема, поскольку требует определенную комбинацию команд, которые выйдут в плей-офф чемпионата с третьих мест.

Футболисты сборной России по футболу / Фото: Reuters

Путь Украины в Санкт-Петербург

Сборная Украины может провести матч в Санкт-Петербурге в 1/4 финала Евро-2020, если она займет третье место в своей группе, попадет на победителя квартета F и переиграет его.

Ранее мы писали, что Украина нокаутировала Россию и УЕФА! "Героям слава!" – теперь наш официальный лозунг.