11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Когда и где смотреть Евро-2020: календарь всех матчей

Александр Трикиша Александр Трикиша
11 июня, 14:31
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Болельщики станут свидетелями 51 захватывающего матча чемпионата Европы. Минимум три встречи на турнире проведет и сборная Украины, которая вступает в борьбу за трофей уже 13 июня
Евро-2020 стартует 11 июня
Евро-2020 стартует 11 июня / Фото: REUTERS

С 11 июня по 11 июля пройдет Евро-2020. Впервые в истории чемпионат Европы примут 11 разных стран. За победу в турнире будет бороться и сборная Украины – команда Андрея Шевченко выступит в группе С, где сыграет с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.

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Украина свои матчи группового этапа проведет в Амстердаме и Бухаресте. Уже в воскресенье, 13 июня, наша команда встретится с главным фаворитом квартета нидерландцами.

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Всего на чемпионате Европы пройдет 5 матч. Открытие Евро состоится в пятницу в Риме, где Италия встретится с Турцией. Онлайн Турция – Италия уже есть на нашем сайте. А финал пройдет на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Он запланирован на 11 июля, начало – в 22:00.

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