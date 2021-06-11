Когда и где смотреть Евро-2020: календарь всех матчей

Болельщики станут свидетелями 51 захватывающего матча чемпионата Европы. Минимум три встречи на турнире проведет и сборная Украины, которая вступает в борьбу за трофей уже 13 июня

Евро-2020 стартует 11 июня / Фото: REUTERS

С 11 июня по 11 июля пройдет Евро-2020. Впервые в истории чемпионат Европы примут 11 разных стран. За победу в турнире будет бороться и сборная Украины – команда Андрея Шевченко выступит в группе С, где сыграет с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.

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Украина свои матчи группового этапа проведет в Амстердаме и Бухаресте. Уже в воскресенье, 13 июня, наша команда встретится с главным фаворитом квартета нидерландцами.

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Всего на чемпионате Европы пройдет 5 матч. Открытие Евро состоится в пятницу в Риме, где Италия встретится с Турцией. Онлайн Турция – Италия уже есть на нашем сайте. А финал пройдет на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Он запланирован на 11 июля, начало – в 22:00.

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