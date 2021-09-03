Украина – Франция: онлайн матча отбора на ЧМ-2022

Руслан Малиновский в матче против Франции / Фото: Reuters

Матч пройдет в Киеве в НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45. Мы проведем онлайн-трансляцию с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН УКРАИНА – ФРАНЦИЯ

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Турнирное положение:

Украина пока еще ни разу не выиграла в отборе на мундиаль в Катаре и после четырех матчей занимает вторую строчку в группе D, имея в своем активе четыре балла. Франция с восемью очками возглавляет турнирную таблицу.

Проблема в том, что все, кроме Франции, отыграли меньше матчей, чем украинцы, и в теории могут обойти нашу команду.

История противостояния:

Украина и Франция проведут между собой уже 12-ю встречу. Наша команда смогла обыграть грозного соперника лишь однажды – в памятном матче плей-офф к ЧМ-2014 (2:0), а затем в ответном матче французы разгромили команду Михаила Фоменко (0:3) и оставили нас без мундиаля.

В матче первого круга отбора на ЧМ-2022 украинцы в Сен-Дени выстояли, вырвав ничью 1:1.

Казалось, отличный старт в борьбе за путевку в Катар, однако за ним последовали невзрачные ничьи с Финляндией и Казахстаном, а накануне добавилась еще одна неудача с теми же казахами.

Что Украине нужно в матче с Францией:

Автоматически на чемпионат мира выходит только победитель группы. Поэтому Украине необходимо обязательно обыгрывать Францию, чтобы оставаться в гонке за первое место.

Любой другой результат отправит команду Петракова в компанию к Финляндии, Боснии и Казахстану бороться за вторую строчку и выход в стыковые матчи, где мы уже столько раз обжигались…

Кадровые проблемы:

Обе команды понесли существенные потери перед очной встречей. Украина потеряла Александра Зинченко, который пропустит встречу из-за дисквалификации, а Виталий Буяльский получил травму и выбыл на две недели.

У Франции из-за удаления в прошлой встрече точно не сыграет Жюль Кунде, а еще повреждение получил грозный форвард Килиан Мбаппе – он уже покинул расположение команды.

Мбаппе в шоке от незабитого пенальти / Фото: Reuters

Что говорят букмекеры:

Эксперты считают Францию фаворитом киевского матча: коэффициент на победу команды Дидье Дешама – 1.65, на ничью – 3.95, на победу Украины – 5.60. Самый популярный счет у букмекеров – 1:0 в пользу гостей (5.90).

Где смотреть матч Украина – Франция:

Матч Украина – Франция в прямом эфире покажут на каналах "Украина" и "Футбол 1". Также поединок можно будет смотреть с помощью OLL.TV. Трансляция начнется в 21:45.