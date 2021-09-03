Україна – Франція: онлайн матчу відбору на ЧС-2022

Руслан Маліновський в матчі проти Франції / Фото: Reuters

Матч пройде в Києві в НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 21:45. Ми проведемо онлайн трансляцію з описом всіх ключових моментів і відео голів.

ОНЛАЙН УКРАЇНА – ФРАНЦІЯ

Турнірне становище:

Україна поки що жодного разу не виграла у відборі на мундіаль в Катарі і після чотирьох матчів займає другий рядок в групі D, маючи в своєму активі чотири бали. Франція з вісьмома очками очолює турнірну таблицю.

Проблема в тому, що всі, окрім Франції, відіграли менше матчів, ніж українці, і в теорії можуть обійти нашу команду.

Історія протистояння:

Україна і Франція проведуть між собою вже 12-ю зустріч. Наша команда змогла обіграти грізного суперника лише одного разу – в пам'ятному матчі плей-офф до ЧС 2014 (2:0), а потім в матчі-відповіді французи розгромили команду Михайла Фоменка (0:3) і залишили нас без мундіалю.

У матчі першого кола відбору на ЧС-2022 українці в Сен-Дені вистояли, вирвавши нічию 1:1. Здавалося, відмінний старт в боротьбі за путівку в Катар, однак за ним послідували непоказні нічиї з Фінляндією і Казахстаном, а напередодні додалася ще одна невдача з тими ж казахами.

Що Україні потрібно в матчі з Францією:

Автоматично на чемпіонат світу виходить тільки переможець групи. Тому Україні необхідно обов'язково обігравати Францію, щоб залишатися в гонці за перше місце .

Будь-який інший результат відправить команду Петракова в компанію до Фінляндії, Боснії і Казахстану боротися за другу сходинку і вихід в стикові матчі, де ми вже стільки разів обпікалися ...

Кадрові проблеми:

Обидві команди зазнали суттєвих втрат перед очною зустріччю. Україна втратила Олександра Зінченка , Який пропустить зустріч через дискваліфікацію, а Віталій Буяльський отримав травму і вибув на два тижні.

У Франції через вилучення в минулій зустрічі точно не зіграє Жюль Кунді , А ще пошкодження отримав грізний форвард Кіліан Мбаппе – він вже покинув розташування команди .

Мбаппе в шоці від незабитого пенальті / Фото: Reuters

Що кажуть букмекери:

Експерти вважають Францію фаворитом київського матчу: коефіцієнт на перемогу команди Дідьє Дешама – 1.65 , На нічию – 3.95 , На перемогу України – 5.60 . Найпопулярніший рахунок у букмекерів – 1: 0 на користь гостей (5.90).

Де дивитися матч Україна – Франція:

Матч Україна – Франція у прямому ефірі покажуть на каналах "Україна" і "Футбол 1" . Також поєдинок можна буде дивитися за допомогою OLL.TV . Трансляція розпочнеться о 21:45.