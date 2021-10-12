12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Украина – Босния и другие: расписание и трансляции матчей отбора ЧМ 12 октября

Олег Люлька
12 октября, 11:52
Во вторник проходит 14 поединков европейской квалификации чемпионата мира-2022, во Львове сборная Украины принимает Боснию и Герцеговину

Сборная Украины / Фото: Reuters

Вашему вниманию – расписание, трансляции, обновляемые результаты матчей вторника, 12 октября, а также турнирные таблицы. Напомним, победители групп напрямую попадают на ЧМ-2022, обладателей вторых мест ждет плей-офф. Украина – Босния: онлайн-трансляция матча

Вторник – 12 октября

Группа D

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17:00 Казахстан – Финляндия
ТВ: "Футбол 1"

21:45 Украина – Босния и Герцеговина
ТВ: "Украина", "Футбол 1", OLL.TV

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Группа А

21:45 Португалия – Люксембург
ТВ: "Футбол 2"

21:45 Сербия – Азербайджан

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Группа B

21:45 Косово – Грузия

21:45 Швеция – Греция

Группа C

21:45 Литва – Швейцария

21:45 Болгария – Северная Ирландия

Группа F

21:45 Фареры – Шотландия

21:45 Израиль – Молдова

21:45 Дания – Австрия

Группа I

21:45 Англия – Венгрия
ТВ: "Футбол 3"

21:45 Албания – Польша

21:45 Сан-Марино – Андорра

Напомним, накануне Германия первой из Европы попала на ЧМ-2022.

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