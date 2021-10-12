Украина – Босния и другие: расписание и трансляции матчей отбора ЧМ 12 октября

12 октября, 11:52

Во вторник проходит 14 поединков европейской квалификации чемпионата мира-2022, во Львове сборная Украины принимает Боснию и Герцеговину