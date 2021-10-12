12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Україна – Боснія та інші: розклад і трансляції матчів відбору ЧС 12 жовтня

Олег Люлька
12 жовтня, 11:52
У вівторок відбуваються 14 поєдинків європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2022, у Львові збірна України приймає Боснію і Герцеговину

Збірна України / Фото: Reuters

До вашої уваги – розклад, трансляції, оновлювані результати матчів вівторка, 12 жовтня, а також турнірні таблиці. Нагадаємо, переможці груп відразу потрапляють на ЧС-2022, володарів других місць чекає плей-оф. Україна – Боснія: онлайн-трансляція матчу

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Вівторок – 12 жовтня

Група D

17:00 Казахстан – Фінляндія
ТВ: "Футбол 1"

21:45 Україна – Боснія і Герцеговина
ТВ: "Україна", "Футбол 1", OLL.TV

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Група А

21:45 Португалія – Люксембург
ТВ: "Футбол 2"

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21:45 Сербія – Азербайджан

Група B

21:45 Косово – Грузія

21:45 Швеція – Греція

Група C

21:45 Литва – Швейцарія

21:45 Болгарія – Північна Ірландія

Група F

21:45 Фарери – Шотландія

21:45 Ізраїль – Молдова

21:45 Данія – Австрія

Група I

21:45 Англія – Угорщина
ТВ: "Футбол 3"

21:45 Албанія – Польща

21:45 Сан-Марино – Андорра

Нагадаємо, напередодні Німеччина першою з Європи потрапила на ЧС-2022.

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