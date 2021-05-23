Украина – Бахрейн: где смотреть товарищеский матч сборной перед Евро

Первый спарринг подопечных Андрея Шевченко на харьковском сборе начнется в воскресенье в 21:00. Соперник – скромный, но можно экспериментировать

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Сборная Украины по футболу наконец-то переходит от тренировок к играм. Сегодня на харьковском стадионе "Металлист" пройдет первая репетиция перед июньским чемпионатом Европы. На нашем сайте уже ведется онлайн Украина – Бахрейн.

Начнется встреча с азиатской командой, занимающей 99-е место в мировом рейтинге, в 21:00. На украинском телевидении в прямом эфире матч ее покажут сразу два канала: Футбол 1 и Украина. Старт – уже в 20:50. Также трансляцию можно посмотреть и в интернете на платформе OLL.TV.

Накануне Шевченко выдал главные проблемы сборной и план перед товарняком с Бахрейном.

При этом специальный выпуск еженедельной передачи "Великий футбол" начнется сегодня в 20:00. Обсуждение матча на канале "Футбол 1" эксперты продолжат и после финального свистка.

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Напомним, до поездки на чемпионат Европы "сине-желтые" проведут еще два спарринга: 3 июня в Днепре со сборной Северной Ирландии, а 7 июня снова в Харькове – с соперниками с Кипра.

Вспомним, как украинцы играли с финнами в отборе на чемпионат мира: