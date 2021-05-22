Шевченко выдал главные проблемы и план сборной перед товарняком с Бахрейном и позвал на стадион

Главный тренер сборной Украины дал пресс-конференцию перед первым из трех контрольных матчей перед чемпионатом Европы, который стартует 13 июня

Андрей Шевченко разговаривает с Малиновским и Зинченко / Фото: УАФ

Уже завтра наша национальная команда проведет первую товарищескую встречу, готовясь к Евро-2020. Рулевой "сине-желтых" Андрей Шевченко на встрече с журналистами несколько волновался, но рассказал о делах команды и пригласил болельщиков на харьковский стадион "Металлист".

Стало известно, что матч Украины с Северной Ирландией был под угрозой срыва.

Шеве подсказали, что трибуны можно заполнить на 50 процентов, и он попросил поклонников футбола поддержать сборную Украины на арене:

"Наш первый сбор подходит к концу. Хочется видеть поддержку на трибунах, которую мы обычно здесь получаем. К сожалению, у нас есть потери. Виталий Буяльский получил серьезную травму, у Виктора Корниенко ангина, поэтому он покинул сборную. Через пару дней нужно определяться с заявкой из 26 игроков".

Высказал специалист свои мысли о переносе ЧЕ и сравнил его с отбором на чемпионат мира:

"Всегда есть плюсы и минусы. На клубном уровне это чувствуется не так, на сборной – сильнее. Сборная изменилась, добавилось много игроков, есть конкуренция. У всех, кого мы пригласили, будут шансы. Важно, чтобы наши ведущие футболисты были в хорошей форме. И чем меньше у нас будет травм, тем успешнее мы выступим. Отбор ЧМ и Евро – два разных турнира. Важно, чтобы ребята выбросили из головы прошлые результаты. Мы провели три хороших матча, несмотря на отсутствие побед. Если бы реализовали моменты, то был бы хороший результат".

Андрей Николаевич не стал скрывать и задачи на игру с соперником:

"У Бахрейна тренер – португалец Элиу Соуза, который работал и с клубами, и со сборными выше уровня. У нас мало информации о сопернике, но эта игра – больше подготовка после большого количества тренировок. В матче можно будет сделать шесть замен, и я дам многим сыграть. На первый матч при подготовке мы искали именно такого соперника".

Вашему вниманию футболисты сборной Украины в вышиванках.

Видео пресс-конференции в Харькове: