Украина – Австрия: видео гола и обзор ключевого матча группы C на Евро-2020

В заключительном матче группы C команду Андрея Шевченко устраивает ничья. Австрийцам ее тоже, скорее всего, хватит, чтобы пройти в плей-офф и не попасть на Италию в 1/8 финала

Александр Зинченко и Александр Караваев против Кристофа Баумгартнера / Фото: Reuters

Сегодня, 21 июня, в Бухаресте сборная Украины проводит заключительный матч группового этапа Евро-2020 против Австрии. Обе команды набрали за два тура по три очка, но "сине-желтые" опережают соперника по забитым мячам. И для второго места им достаточно ничьей. Хотя Степаненко заявлял, что Украине нельзя играть на ничью с Австрией.

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Сборная Украины крайне нервно провела стартовые минуты встречи, тогда как Австрия создавала моменты у наших ворот. И на 21-й минуте открывает счет. Кристоф Баумгартнер продавил молодого Илью Забарного и ногой переправил мяч в сетку.

Напомним, что Нидерланды досрочно выиграли группу, а македонцы потеряли все шансы на плей-офф после проигрыша Украине.

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Ранее Беринчик обратился к пацанам сборной Украины перед Австрией.

А мы также рассказывали, почему Украине нужно попасть на Италию, которую на Евро-2020 все боятся. Если наши футболисты хотят пошуметь на Евро, им нужны великие победы. К тому же тренерский штаб Андрея Шевченко состоит из итальянцев.

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